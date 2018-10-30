Офицер задержан на Одесчине при продаже 5,5 тыс. литров ГСМ, украденных по месту службы, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части старший лейтенант С. реализовал частному лицу 5 500 литров военного дизельного топлива по цене 27 грн за литр, а всего на общую сумму более 140 тыс.гривен.

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29 октября непосредственно во время совершения преступления военнослужащего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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