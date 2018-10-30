Крымских россиян с судна "Норд" обменяли на задержанных украинских моряков, - российский омбудсмен Москалькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.
Ранее Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.
25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода "Норда" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.
6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.