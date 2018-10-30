"Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - Наев об укомплектованности воинских частей

Об этом рассказал Наев в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Непосредственно в районе ООС укомплектованность воинских частей намного выше, чем тогда, когда они выходят оттуда. Тогда уже происходит увольнение личного состава. Я получаю боеспособные воинские части, мне не на что жаловаться. Соотношение сил и средств по сравнению с врагом в мою пользу", - рассказал он.

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На просьбу прокомментировать вопрос оттока из армии людей с боевым опытом Наев ответил: "Идет пятый год противостояния российской агрессии, что накладывает свой отпечаток на этот процесс. Но мне известны случаи, когда те, кто уволился, в частности еще 2014-2015 годах, сейчас возвращаются в армию".

Также он отметил, что люди с опытом боевых действий в 2014-2015 годах на линии соприкосновения воюют и сейчас: "Например, 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" - они отразили атаку роты российско-оккупационных войск 23 августа. Мне очень приятно, что в этом подразделении служат военнослужащие еще с 2014 года".

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Комментируя ситуацию с выходом добровольческих формирований с фронта, Наев заявил: "ООС четко регламентирована законом о деоккупации Донбасса, и я управляю теми, кого передали под мое руководство. Украинская добровольческая армия, в частности ее руководитель Дмитрий Ярош, решили вывести своих бойцов, которые с начала ООС не принимали участия в боевых действиях. Считаю, что люди, которые принимали активное участие в боях, сейчас должны получить не только уважение украинского общества, но и награды для лучших из них. Как объявил Дмитрий Ярош, их знания и умения будут использоваться для подготовки подразделений территориальной обороны - для готовности к отражению широкомасштабной агрессии. Учитывая силы противника, которые сейчас нам противодействуют, Объединенных сил достаточно для выполнения поставленных перед ними задач".