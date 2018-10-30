В кабинете топ-чиновника полиции Киева нашли $104 тысячи, ему сообщено о подозрении, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства в общей сумме более 104 тысячи долларов США, из которых лишь 49 тысяч долларов США имели подтвержденные источники происхождения. В то же время законность приобретения должностным лицом оставшейся суммы не подтвердилась никакими доказательствами. Кроме этого, указанные денежные средства не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - сказано в сообщении.

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Следователями прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В суд подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

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