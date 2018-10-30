Лавриновичу зачитали обвинительный акт по делу о содействии Януковичу в захвате власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседании в понедельник прокуратура зачитала А.Лавриновичу обвинительный акт. После этого прокурор обратился к суду с ходатайством об изложении в письменном виде тех доказательств, которые он хочет предложить исследовать в суде.

Заседание по этому делу продолжится 14 ноября.

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Как сообщалось, А.Лавринович обвиняется Генпрокуратурой Украины в участии в организации конституционного переворота в 2010 году по ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

6 сентября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту В.Януковичу и А.Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, А.Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

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15 сентября 2017 года Печерский районный суд Киева избрал А.Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Однако 19 сентября адвокат А.Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте. 28 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании А.Лавриновичу меры пресечения в виде ареста. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить А.Лавриновича из-под стражи в зале суда.

13 декабря 2017 года досудебное расследование было завершено. 18 апреля обвинительный акт был направлен в суд. 22 мая Апелляционный суд Киева определил, что это дело будет рассматривать Подольский суд Киева.

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