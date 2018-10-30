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30.10.18 17:43

Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ никогда не забудут день псевдореферендума в аннексированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым.

Мы никогда не забудем, вся Россия не забудет, - Путин про день оккупации Крыма

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  российское издание "РИА Новости".

Так, на мероприятии так называемый "председатель избирательной комиссии Балаклавского района Севастополя" Елена Вовк, заявила, что день псевдореферендума "о вхождении Крыма в состав России" стал особенным для региона, и крымчане его никогда не забудут.

"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - заявил Путин.

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