Два случая дифтерии зарегистрированы в Запорожской области

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава,информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре текущего года в Запорожской области осложнилась ситуация по дифтерии - зарегистрировано два случая (жительница Мелитопольская района 56 лет и жительница Запорожья 46 лет). В первом случае больная привита, но не получила очередной прививки в апреле текущего года, во втором случае больная непривита, в настоящее время находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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За девять месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией, в 2017 не было ни одного.