Вопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Напоминаю крымским приспешникам российских оккупантов, что, посягая на Меджлис, вы не просто топчете мораль и действуете против совести, чем уже никого не удивляете. Вы нарушаете решение Международного суда ООН. То есть, совершаете преступление, за которое обязательно придется ответить.
Преследование "Крымской солидарности" на украинском полуострове явно напоминает методы сталинских времен. На всех международных площадках мы будем говорить о каждом случае репрессий против активистов, которые сопротивляются оккупантам", - написал Климкин.
Министр также сообщил, что постоянное представительство Украины при ООН сегодня поднимет вопрос репрессий против активистов "Крымской солидарности" на открытом заседании Совбеза ООН.