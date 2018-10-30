16 взрослых и 5 детей в ближайшее время будут направлены на лечение за границей, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое позволило использовать остатки средств, образовавшиеся на счетах зарубежных клиник. Изменения в постановление, принятые Кабмином, вступили в силу в субботу, 27 октября, а уже в понедельник, 29 октября, комиссия Минздрава Украины приняла решение о направлении на лечение за рубеж 21 человека", - говорится в сообщении.

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Минздрав Украины уже начал предоставлять пациентам информационные письма. Это значит, что пациенты уже могут обращаться в зарубежные клиники, чтобы как можно раньше получить необходимое лечение.

Общая стоимость лечения 21 пациента составляет около 65,5 млн грн. Всего в этом году на лечение за рубеж уже направлено 198 пациентов на общую сумму около 556,5 млн грн.

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