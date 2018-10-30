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30.10.18 19:28

Санкции РФ против Украины заденут 50 физлиц и 360 компаний, - российские СМИ

В документе об ответных экономических мерах на санкции Украины, который в ближайшее время будет передан на подпись Дмитрию Медведеву, указывается, что ограничения коснутся порядка 360 компаний. Что касается физических лиц, то под санкции могут подпасть более 50 человек

Санкции РФ против Украины заденут 50 физлиц и 360 компаний, - российские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому РБК сообщил источник в правительстве РФ.

Собеседник агентства рассказал, что под персональные санкции подпадут в том числе некоторые украинские лидеры, которые "придерживаются радикальных взглядов в том числе на отношения между двумя странами и народами".

Ранее Медведев указывал, что под новые санкции подпадут сотни человек, которые "причиняли вред" интересам России, в том числе представители бизнеса и другие "известные персоны". Им запретят вывод принадлежащих им средств. Помимо этого, будут заблокированы их активы, которые находятся на территории России.

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