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30.10.18 21:17

За 2017 год восемь чиновников не подали обязательные декларации о доходах, - НАПК

По информации Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, восемь чиновников не подали электронные декларации о доходах за 2017 год.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАПК. 

"При осуществлении контроля своевременности представления деклараций было установлено, что восемь должностных лиц не подали декларации после увольнения по 2017, а один человек - ежегодную декларацию за этот же год", - заявили в НАПК.

В ведомстве отметили, что среди чиновников, которые не придерживались требований закона "О предотвращении коррупции" - бывшие аудитор одного из отделов Нацбанка, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС.

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Кроме того, в НАПК заявили, что во время проверки деклараций следователя территориального управления Нацполиции в Черновицкой области установили признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 460 000 гривен).

В ведомстве отметили, что с начала года направили в правоохранительные органы 83 обоснованные выводы относительно непредоставления деклараций чиновниками и 69 - по недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое фактически создано в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.

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