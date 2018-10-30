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30.10.18 21:52

На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области за кражу угля из товарных составов задержаны 5 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция 01

Следствие установило, что подозреваемые совершали кражи, когда товарные поезда останавливались на станциях Днепропетровской области. Злоумышленники знали, на каких путях стоят вагоны с углем, поэтому заранее подыскивали соучастников, координировали их деятельность и обеспечивали необходимым инструментом. Когда часть угля из вагона была разгружена, его вывозили для дальнейшего хранения и продажи.

Всего преступники похитили более 260 тонн угля и нанесли железной дороги убытков на 336 тыс. гривен.

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По факту кражи группой лиц в крупном размере открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

27 октября в порядке ст. 208 УПК следователи задержали пятерых человек. В ходе обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли 2 гранаты РГД-5 и Ф-1, травматический пистолет "Форт", 2 охотничьих ружья, 10 сабель и 32 охотничьих ножа.

На Днепропетровщине задержана группа, укравшая 260 тонн угля из товарных поездов, - Нацполиция 02

Оружие направлено экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного хранения оружия.

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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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