Проведение выборов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям, - замгенсека ООН Дикарло

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ООН по прежнему призывает стороны незамедлительно соблюдать режим прекращения огня и проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить гражданское население в районах, которые страдают от конфликта... ООН также отслеживает доклады об увеличении эскалации в районе Азовского моря, что усиливает напряженность. Мы призываем избегать эскалации", - сказала она на заседании Совбеза ООН во вторник.

Она также добавила, что ООН призывает к достижению прогресса в выполнении Минских соглашений, как единственного инструмента по разрешению конфликта на Донбассе.

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Замгенсека ООН проинформировала, что последние недели продолжается подготовка к незаконным выборам на оккупированных территориях, запланированных на 11 ноября.

"Предупреждаю, что любые меры, принимаемые вне Конституции и законов будут противоречить Минским соглашениям", - подчеркнула Дикарло.

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