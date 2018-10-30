Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
30.10.18 22:35

Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН, который собрался во вторник на открытые слушания по ситуации на оккупированных территориях Донбасса, отклонил предложение РФ заслушать представительницу "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один голос – "за", семь – "против", семь – воздержались. Таким образом, предложение пригласить госпожу Кравченко не было принято, поскольку не получило необходимого количества голосов", - отметил председательствующий на заседании постпред Боливии при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН во вторник проведет открытое заседание по ситуации в Украине

Перед голосованием представитель России Василий Небензя заявил, что Кравченко должна была представить "полную картину" о состоянии дел в Украине, и что заседания на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для "обсуждения будущих выборов" в непризнанных формированиях "ДНР/ЛНР" на востоке Украины.

В то же время представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания (Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, США и Франции) отметил, что выступление представителя незаконных формирований "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Кроме того, он назвал незаконными запланированные выборы на оккупированных территориях на востоке Украины.

Также читайте: Вопрос преследования оккупантами активистов "Крымской солидарности" будет поднят на Совбезе ООН, - Климкин

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100