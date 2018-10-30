Россия пыталась организовать выступление представителя "ЦИК ЛНР" на Совбезе ООН

Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Один голос – "за", семь – "против", семь – воздержались. Таким образом, предложение пригласить госпожу Кравченко не было принято, поскольку не получило необходимого количества голосов", - отметил председательствующий на заседании постпред Боливии при ООН.

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Перед голосованием представитель России Василий Небензя заявил, что Кравченко должна была представить "полную картину" о состоянии дел в Украине, и что заседания на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для "обсуждения будущих выборов" в непризнанных формированиях "ДНР/ЛНР" на востоке Украины.

В то же время представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания (Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании, США и Франции) отметил, что выступление представителя незаконных формирований "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Кроме того, он назвал незаконными запланированные выборы на оккупированных территориях на востоке Украины.

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