Верховный Суд РФ отказал Siemens в возвращении турбин, доставленных в оккупированный Крым, - определение

Об этом говорится в определении суда, передает Цензор.НЕТ.

"В передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сименс Технологии Газовых Турбин" и компании "Сименс Анкциенгезельшафт" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказать", - говорится в документе.

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Как отмечает Укринформ, двумя неделями ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу Siemens на решения российских судов, которые отказались вернуть компании четыре газотурбинные установки для крымской электростанции.

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

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Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.

Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.

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10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.