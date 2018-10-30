Ситуация с безопасностью в настоящее время более непредсказуема, чем во времена холодной войны, - Столтенберг

Об этом, объясняя сущность нынешних военных маневров, заявил председатель Североатлантического союза Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Между тем, что происходит сейчас и временами холодной войны есть большая разница, говорит глава НАТО.

"Тогда было два военных блока - "Варшавский договор" и ​​НАТО. Были сотни тысяч войск, готовых к действиям, вдоль восточных и западных границ Европы. На континенте были десятки тысяч ядерных вооружений. Сейчас у нас очень хорошая ситуация", - пояснил Столтенберг.

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В то же время, сегодняшняя ситуация значительно более непредсказуема, говорит он.

"Сейчас сложно спрогнозировать, что может случиться, и у нас меньше договоренностей относительно того, какие, собственно, правила игры. Сейчас также вызов большего использования гибридных тактик, кибератак, вмешательств в чужие политические процессы и, конечно, риск террористических атак. Поэтому ситуация безопасности сейчас очень отличается от времен холодной войны, и НАТО должно адаптироваться, чтобы на это реагировать", - пояснил глава Североатлантического альянса.

Напомним, 25 октября в Норвегии начались крупнейшие военные учения НАТО с момента окончания холодной войны. В них принимают участие сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Всего к учениям подключат более 45 тыс. военнослужащих, 130 военных самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц техники.

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