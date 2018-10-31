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31.10.18 00:59

Постпред России Небензя на Совбезе ООН снова повторил, что "выборы" на Донбассе "носят муниципальный характер", а РФ "не относится к Минским соглашениям"

Так называемые выборы на оккупированных территориях востока Украины проводятся для того, чтобы заполнить "вакуум власти" после убитого там лидера сепаратистов Александра Захарченко.

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Об этом открыто заявил на заседании СБ ООН во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Намеченные на 11 ноября выборы глав республик и депутатов народных советов вызваны необходимостью восполнить вакуум власти после убийства Захарченко", - заявил официальный представитель РФ.

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Он тут же обвинил украинскую сторону в организации "теракта", во время которого был убит боевик.

Кроме того, Небензя в своем заявлении попытался "легитимизировать" выборы на оккупированных территориях. Он отметил, что запланированные голосования "не имеют никакого отношения к Минскому комплексу мер" и имеют лишь муниципальный характер, несмотря на осуждение со стороны большинства членов Совета Безопасности ООН.

Российский постпред также повторил давние пропагандистские штампы Кремля в отношении Украины о "блокаде со стороны Киева" и "постоянных угрозах применения силы" от украинского руководства, а также о том, что Киев якобы не соблюдает договоренностей о прекращении огня и уклоняется от выполнения политических обязательств в рамках Минска.

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В то же время, Небензя снял с РФ всякую ответственность за необходимость выполнения Минских соглашений, подчеркнув, что "все пункты комплекса мер относятся к Украине и ополченцам, ни один - к России".

Небензя также обвинил ЕС и США в том, что Минские договоренности не выполняются, пожаловавшись параллельно, что Россия за это "расплачивается" западными санкциями, направленными против нее.

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