Постпред России Небензя на Совбезе ООН снова повторил, что "выборы" на Донбассе "носят муниципальный характер", а РФ "не относится к Минским соглашениям"

Об этом открыто заявил на заседании СБ ООН во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Намеченные на 11 ноября выборы глав республик и депутатов народных советов вызваны необходимостью восполнить вакуум власти после убийства Захарченко", - заявил официальный представитель РФ.

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Он тут же обвинил украинскую сторону в организации "теракта", во время которого был убит боевик.

Кроме того, Небензя в своем заявлении попытался "легитимизировать" выборы на оккупированных территориях. Он отметил, что запланированные голосования "не имеют никакого отношения к Минскому комплексу мер" и имеют лишь муниципальный характер, несмотря на осуждение со стороны большинства членов Совета Безопасности ООН.

Российский постпред также повторил давние пропагандистские штампы Кремля в отношении Украины о "блокаде со стороны Киева" и "постоянных угрозах применения силы" от украинского руководства, а также о том, что Киев якобы не соблюдает договоренностей о прекращении огня и уклоняется от выполнения политических обязательств в рамках Минска.

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В то же время, Небензя снял с РФ всякую ответственность за необходимость выполнения Минских соглашений, подчеркнув, что "все пункты комплекса мер относятся к Украине и ополченцам, ни один - к России".

Небензя также обвинил ЕС и США в том, что Минские договоренности не выполняются, пожаловавшись параллельно, что Россия за это "расплачивается" западными санкциями, направленными против нее.