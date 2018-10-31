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31.10.18 01:39

Россия должна использовать свое влияние для прекращения войны на Донбассе, - постпред Франции при ООН Делатр

Для того, чтобы положить конец военным действиям на Донбассе, необходимо, чтобы Россия просто прекратила ее и выполнила свои обязательства по Минскими договоренностям.

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Об этом заявил во время заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в Украине может быть решена. Все зависит от России", - отметил представитель Франции.

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Он подчеркнул необходимость для России использовать ее влияние на сепаратистские группировки на Донбассе и "гарантировать немедленное выполнение Минских договоренностей".

Французский дипломат также упомянул захватническую политику РФ в отношении Крымского полуострова, подчеркнув, что Россия осуществила незаконную аннексию украинского Крыма.

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".

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