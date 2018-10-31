Результаты заседания СБ ООН совершенно очевидно показали продолжающуюся международную изоляцию РФ, - Порошенко

Об этом написал на своей facebook-странице президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема. В то же время, Москва должна отказаться от проведения фейковых "местных выборов" на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и являются очередным примером российской подрывной деятельности", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна использовать свое влияние для прекращения войны на Донбассе, - постпред Франции при ООН Делатр

Также глава государства высказал благодарность международным партнерам и руководству Секретариата ООН "за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительного агрессии".

"Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества", - резюмировал Порошенко.

Также читайте: Агрессия РФ против Украины - источник опасности для всей Европы, - посол Польши в ООН Вронецкая

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для вооруженной агрессии со стороны РФ, а восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к этому "избирательному процессу".

Читайте также: Российская агрессия в Азовском море нарушает суверенитет Украины, - представитель США на Совбезе ООН