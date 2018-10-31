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31.10.18 08:19

Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

После перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение ряда автобусных маршрутов.

Акция протеста в Киеве: заблокировано движение ряда автобусных маршрутов, на место направлена полиция, - КГГА. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С начала движения (5:20) перекрыто движение автотранспорта митингующими на Харьковском шоссе - "Мега Сити" в обоих направлениях. Заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115", - сказано в сообщении.

На место направлена полиция города. Работа автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:

- автобус № 45 от Дарницкого пл. ст. м. "Дарница";
- автобус № 42 - до ул. Шептицкого;
- автобус № 51 ст. м. "Лыбидская";
- автобус № 63 до ст .м. "Лесная";
- автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.

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А также с ул. Привокзальной автобусный маршрут № 45 - до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 - ст. м. "Красный хутор", маршрут № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. "Красный хутор".

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