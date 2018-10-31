РФ поставляет своим наемникам на Донбассе оружие через Азовское море, - Ельченко

Об этом заявил во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил на Донбассе оружием с оккупированной территории Крыма", - подчеркнул представитель Украины.

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По его словам, РФ не отказалась от идеи создания Крымского коридора.

"Кроме того, угроза морского нападения из Азовского направлении в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - заявил Ельченко.

Представитель Украины акцентировал, что Азовское море превратилось в еще один театр боевых действий России против Украины, в том числе в экономическом и торговом измерениях.

"В последние шесть месяцев РФ остановила более 200 судов, которые направлялись в украинские порты Мариуполя и Бердянска. Как было подтверждено СММ ОБСЕ, эти перерывы в коммерческом судоходстве предопределили экономические и торговые перебои, что привело к коммерческим потерям для портов, где работают тысячи людей", - подчеркнул украинский дипломат.

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Такие действия России "противоречат ее обязательствам по Конвенции ООН о морском праве и нарушают навигационные права Украины, а также государств, под флагами которых были остановлены эти суда". В то же время, подчеркнул он, суда, направлявшиеся в российские порты в Азовском море, не были остановлены подобным способом.

Кроме того, Ельченко отметил и барьеры для международной навигации, которые создает незаконно возведенный Россией мост через Керченский пролив. Высота моста над морем составляет всего 35 метров, и под ним могут пройти суда с осадкой менее 33 метров и длиной менее 160 метров.

"В результате, суда Panamax и много судов Handymax теперь не могут проходить через Керченский пролив. Это серьезно повлияло на трафик к портам Украины", - отметил постпред Украины при ООН.