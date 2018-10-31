Донбасс остается одной из самых заминированных территорий мира, - ООН

Зона конфликта на востоке Украины остается одной из самых заминированных территорий мира, заявила на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 30 октября заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООН.

Урсула Мюллер сообщила, что зона конфликта на востоке Украины остается одной из самых заминированных территорий мира: в этом году на минах подорвались более 100 мирных жителей.

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Она также напомнила членам Совета о том, что Восточная Украина разделена "линией соприкосновения" протяженностью в 457 километров. Ежемесячно мирные жители пересекают ее миллион раз, подвергаясь опасности попасть под обстрел или под пули снайперов и подорваться на минах.

В своем выступлении заместитель Генсека Розмари Дикарло сообщила о том, что за последние шесть недель на востоке Украины участились случаи нарушения режима перемирия, а число жертв стало расти.

"Только в сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало, что в результате конфликта погибло 20 человек", - отметила она.

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