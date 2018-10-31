Премия Сахарова для Сенцова - мощный сигнал для всех незаконно заключенных, что они не были забыты, - Ельченко

С таким заявлением выступил на открытом заседании СБ ООН во вторник постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавнее решение Европейского парламента о присуждении премии Сахарова Олегу Сенцову является мощным сигналом для всех незаконно заключенных, что они не были забыты", - подчеркнул представитель Украины.

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Вместе с тем, он выразил обеспокоенность в связи с состоянием здоровья Олега, который на протяжении четырех месяцев голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Ельченко также упомянул о других украинских заключенных в России, здоровье которых находится под угрозой.

"Особую озабоченность продолжает вызывать состояние здоровья Владимира Балуха, Асана Чапуха, Эмира-Усейна Куку, Станислава Клиха, Игоря Гриба, Евгения Панова и многих других, кто не получает соответствующей медицинской помощи", - отметил глава Украинской миссии при ООН.

Он также упомянул о массированную кампанию пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, которая продолжается со стороны российского правительства.

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"Российские государственные СМИ и общественные деятели проводят часы на телевидении в период прайм-тайм, чтобы распространять инсинуации об украинском народе. Это уже сыграло важную роль в оккупации Крыма и обострении конфликта на Донбассе", - отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Напомним, 25 октября украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Посольство США заявило, что Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций.Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

16 октября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила журналистам, что состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего. В МИД Украины потребовали допустить к политзаключенному украинских врачей и консула.