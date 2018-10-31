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31.10.18 09:27

Кабмин в среду намерен утвердить военно-медицинскую доктрину

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 31 октября, намерен утвердить военно-медицинскую доктрину, а также периодичность плановых проверок в ряде сфер хозяйственной деятельности.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие пункты содержится в повестке заседания правительства.

Кабмин, в частности, намерен утвердить критерии оценки степени рисков хоздеятельности и утвердить периодичность плановых проверок в сфере образования, интеллектуальной собственности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты информации, рыбного хозяйства, строительства, мореходства.

Повестка дня заседания правительства содержит также законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Предлагаемый к рассмотрению проект закона, в частности,, предполагает усиление ответственности за нарушения требований законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, о чем свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство.

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