Кабмин в среду намерен утвердить военно-медицинскую доктрину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие пункты содержится в повестке заседания правительства.

Кабмин, в частности, намерен утвердить критерии оценки степени рисков хоздеятельности и утвердить периодичность плановых проверок в сфере образования, интеллектуальной собственности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты информации, рыбного хозяйства, строительства, мореходства.

Повестка дня заседания правительства содержит также законопроект с изменениями в миграционное законодательство. Предлагаемый к рассмотрению проект закона, в частности,, предполагает усиление ответственности за нарушения требований законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, о чем свидетельствуют материалы, которыми располагает агентство.

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