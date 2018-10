Херсонский суд отдал удобрения из ворованного у "Нафтогаза" сырья американцу Сэму Кислину, который оспаривает конфискацию $1,5 млрд Януковича

Об этом свидетельствует постановление Херсонского городского суда от 4 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Также читайте: Суд арестовал в Херсонском порту минудобрений на 29 млн грн

Суд указал, что 3202 тонн карбамида марки Б принадлежит компании "Trans Commodities New York Inc". Арест на карбамид был наложен 1 июня по ходатайству следователя Херсонского отдела полиции. Производство было начато по заявлению представителя ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ООО "ВЕК"), который пожаловался на неустановленных лиц, которые мошенническим путем пытались вывезти карбамид с территории ХМТП. Суд пришел к выводу, что по состоянию на 01.06.2018 собственником арестованного карбамида был не "ВЕК", а "Trans Commodities New York Inc".

Так, по данным постановления, 26 апреля фирма "ВЕК" продала карбамид ООО "Рембудавиа". 28 апреля карбамид был перевезен морем из Одессы в Херсонский морской торговый порт (перевозчик - ООО "Сапсан Траншип"). Вместе с тем, суд указывает, что еще 25 апреля "Рембудавиа" заключил с компанией "Trans Commodities New York Inc" договор купли-продажи карбамида, а 31.05.2018 стороны подписали акт приема-передачи. Владельцем "Trans Commodities New York Inc." является бывший одессит Сэм Кислин, который в 1970-х годах уехал в США.

Как сообщало "Слідство.Інфо", в ноябре 2016 года компания "Trans Commodities" заявила, что купила кипрскую компанию "Opalcore Ltd" – это одна из кипрских компаний, со счетов которых Краматорский суд в 2017 году конфисковал "$1,5 миллиарда Януковича". Продавцом "Opalcore" была британская фирма "Exbridge Properties L.P.", связанная с компаниями, которые, по версии украинских следователей, относятся к группе компаний беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова. Кислин заявлял, что будет судиться за средства, конфискованные со счетов "Opalcore".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Богатое литием месторождение отдают без аукционов компании, связанной с окружением нардепа от БПП Кононенко и министра Насалика, - Bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Отметим, что этот же карбамид был в июне арестован еще раз. Однако неизвестно, до сих пор ли арест действителен.

7 июня Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал несколько больший объем в 3227 тонн карбамида, который на тот момент принадлежал ООО "ВЕК" и фактически находился на баржах "СНКВ-05" и "СНКВ-04".

По данным ГПУ, фирма "ВЕК" совместно с ООО "Газоторговая Компания", ПАО "Одесский припортовый завод" и ПАО "Одессагаз" в 2017-2018 годах незаконно завладели природным газом из единой газотранспортной системы Украины на сумму свыше 500 млн грн. Присвоенный в апреле 2018 года природный газ был переработан "Одесским припортовым заводом" в карбамид. Арестованный в Херсоне карбамид является частью произведенной партии.

Как известно, в 2017 году "Одесский припортовый завод" провел конкурс, на котором выбрали частную компанию, которая будет поставлять на завод газ в обмен на готовое сырье. Победителем стало ООО "ВЕК", которое ранее торговлей газом не занималось и получило соответствующую лицензию за три месяца до конкурса.

Учредителем компании с 2010 по август 2018 гг был Вадим Колесников – сын бизнесмена с Луганщины Виталия Колесникова. Фирма находилась в одном офисе с инвестиционной компанией "Concorde Capital" Игоря Мазепы. Ранее журналисты узнали, что ООО "ВЕК" использовала номера телефонов, которые ранее принадлежали ПАО "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.

Дмитрий Крючков – фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро о присвоении 346 миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. А сам он объявлен в розыск. Ранее глава Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Дмитрию Крючкову и его брату Леониду благосклонно относился близкий друг президента Игорь Кононенко. "Он говорил, что Крючковы из "энергосети" - неплохие менеджеры", - уточнял Вовк.

Сам Кононенко отрицает свою причастность к "Энергосети" и "ВЕК". Нынешним учредителем ООО" ВЕК " значится Галина Семеряжко из Рубежного Луганской области. Из этого города родом и Виталий Колесников.