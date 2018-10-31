Главная цель Путина в Украине - "замороженный конфликт", - Олланд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии.

"Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию "замороженных". В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель - не допустить того, чтобы украинская власть имела контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым", - пояснил бывший французский лидер. Он также выразил уверенность, что "частичная вина и самой Украины" заключается в том, что "борьба с коррупцией в Украине продолжается так долго, а также в нереализации Минских соглашений".

На вопрос студентов, является ли хорошим "нормандский формат", Олланд ответил утвердительно.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали хотя бы одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими. Это и является и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата", - считает бывший лидер Франции.

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Он пояснил, что "когда поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение". "В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины был задействован как можно позже, а Порошенко - как можно скорее. В конце активная фаза войны была остановлена, но это не значит, что после Минска была приостановлена гибель военнослужащих", - указал Олланд.

В начале октября Президент Украины Петр Порошенко отметил бывшего президента Франции Франсуа Олланда одной из высших государственных наград Украины - орденом Свободы - "за выдающийся личный вклад в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также в дело противодействия развертывания агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма".

Экс-президент Франции также был отмечен за его инициативу вместе с канцлером Германии создать "нормандский формат", который открыл путь к дипломатическим переговорам для достижения мира на Донбассе.