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31.10.18 10:01

Страсбургский суд может признать, что Россия контролировала Крым еще до захвата, - судья ЕСПЧ Юдковская

Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу Украины против России, должен определить дату, от которой оккупанты установили контроль над Крымским полуостровом, взяв ответственность за все нарушения прав человека.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью судьи Анны Юдковской "Европейской правде".

Она отметила, что жалоба по Крыму касается событий, предшествовавших оккупации, а также событий после нее – предполагаемых нарушений прав человека в Крыму, то есть на территории, которую контролирует Россия, и где этот контроль признается самой Россией.

"Там говорится и о нарушении прав крымских татар, и о многих других ситуациях, в которых Украина считает, что должна встать на защиту нарушаемых РФ прав граждан. Это, в частности, решения российских судов о признании Меджлиса экстремистской организацией и многие другие действия российских властей, которые сегодня контролируют Крым", - пояснила Юдковская, добавив, что в жалобе "есть другие существенные нарушения прав человека, совершенные – как утверждает Украина – через эффективный контроль РФ на полуострове даже в конце февраля и в начале марта 2014 года".

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Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".

"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", - пояснила она.

Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

"Также в этой жалобе - эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", - рассказала Юдковская.

"Ключевой вопрос - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года", - пояснила она.

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