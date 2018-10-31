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31.10.18 10:45

В еду крымских татар-мусульман, удерживаемых в СИЗО Симферополя, добавляют свинину, - адвокат

В еду крымских татар-мусульман, которых удерживают в СИЗО Симферополя оккупированного Россией Крыма, добавляют свинину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Маммет Мамбетов сообщил на странице в Facebook.

30 октября адвокат Маммет Мамбетов посетил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова в СИЗО Симферополя.

"Есть жалобы на условия содержания, тем не менее мой доверитель чувствует себя хорошо. Рустем, как и другие заключенные СИЗО Симферополя, сообщает, что уже неделю в пищу снова добавляют свинину. Конечно, защита не оставит это без внимания, соответствующие жалобы уже подготовили. Рустем бодр, готов и дальше бороться за свои права, а обвинения в свой адрес расценивает как борьбу с Исламом", - отметил Мамбетов.

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В еду крымских татар-мусульман, удерживаемых в СИЗО Симферополя, добавляют свинину, - адвокат 01

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