Германия и Франция требуют отменить "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Париж и Берлин требуют отмены запланированных на ноябрь незаконных выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на совместном с немецким коллегой брифинге заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатра, Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы вновь призываем сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам. Единственное голосование, которое должно произойти, – это местные выборы, предусмотренные Минскими соглашениями ", –сказал Делатра.

Его поддержал постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хьойсген.

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"Я призываю Россию вместо подготовки вместе с жителями так называемых Донецкой и Луганской республик незаконных выборов сосредоточиться на выполнении обязательств, взятых во время последней министерской встречи в нормандской формате, прошедшей в июне в Берлине. Речь идет, в частности, о деэскалации конфликта, соблюдении режима прекращения огня, отводе из зоны конфликта тяжелого оружия и защите гражданской инфраструктуры ", – подчеркнул Хьойсген.

Он также побудил Украину придерживаться своих обязательств и добавил, что Германия и Франция "и в дальнейшем будут направлять нормандский процесс на достижение результатов".

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Напомним, во вторник в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины.