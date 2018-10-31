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31.10.18 11:07

Ежегодно через ProZorro тратят 300 млрд гривен, - директор ГП "Прозорро" Задворный

Ежегодно через электронную систему государственных закупок ProZorro тратят около 300 миллиардов гривен.

задворный

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор государственного предприятия "Прозорро" Василий Задворный.

По его словам, в системе ProZorro работают 33-34 тысячи закупщиков и 188-189 тысяч поставщиков.

"Ежегодно в системе ProZorro происходит 1 миллион закупок. Это соответственно означает от 3 до 5 тысяч закупок, которые объявляются ежедневно. Это в свою очередь означает от 5 до 25 тысяч процедур, которые являются активными ежедневно. Конечно мониторить все эти процедуры в ручном режиме практически невозможно. Вам нужно садиться армией людей, которые будут просматривать все эти вещи", - подчеркнул Задворный.

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