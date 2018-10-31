Ежегодно через ProZorro тратят 300 млрд гривен, - директор ГП "Прозорро" Задворный

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор государственного предприятия "Прозорро" Василий Задворный.

По его словам, в системе ProZorro работают 33-34 тысячи закупщиков и 188-189 тысяч поставщиков.

"Ежегодно в системе ProZorro происходит 1 миллион закупок. Это соответственно означает от 3 до 5 тысяч закупок, которые объявляются ежедневно. Это в свою очередь означает от 5 до 25 тысяч процедур, которые являются активными ежедневно. Конечно мониторить все эти процедуры в ручном режиме практически невозможно. Вам нужно садиться армией людей, которые будут просматривать все эти вещи", - подчеркнул Задворный.

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