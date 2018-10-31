Гройсман и Меркель проведут встречу в Киеве 1 ноября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Отмечается, что начало встречи в Доме правительства запланировано на 15:30.
Как сообщалось, 1 ноября Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель. Лидеры обсудят ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму, акватории Азовского моря и Керченском проливе.
Также на встрече будут обсуждаться вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.
В ходе переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.
Предстоящий визит Федерального канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.