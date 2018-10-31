Польше нужно все больше заробитчан из Украины: в стране кадровый голод, - DW

Польша испытывает кадровый голод и нуждается все в большем количестве работников из Украины. Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, к 2020 году Польша потеряет полмиллиона трудоспособного населения, – таковы данные министерства инвестиций и развития Польши. Причин две: демографический кризис и то, что все больше поляков уезжают на заработки в соседнюю Германию.

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В борьбе за работников из Украины польские предприниматели предлагают нашим заробитчанам все более выгодные условия труда. Работодатели обещают вознаграждение тем, кто приведет к ним новых работников.

Поляки также регулярно повышают украинцам зарплату, утверждает DW. 1/3 наших заробитчан сейчас зарабатывают в Польше до 3 тысяч злотых (22 тыс. грн.) в месяц, еще треть – до 3,5 тысячи (25,5 тыс. грн.). И лишь 15 процентов зарабатывают более 3,5 тысячи злотых.

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Также польские работодатели начали улучшать условия труда украинцев. Уже сейчас, кроме зарплаты, они предлагают различные бонусы. Почти 38 процентов польских предпринимателей взяли на себя оформление документов, 31 процент – обеспечивают украинцев жильем, 29 процентов – медстраховкой. Впрочем, работодатели не могут изменить сложные административные формальности.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Польше уменьшается количество украинских заробитчан, ведь все большее количество украинских заробитчан переориентируются на рынки Словакии и Чехии.

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