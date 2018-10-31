Сельхозпроизводитель в Одесской области возместил в бюджет 1,3 млн грн нанесенного ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанное предприятие в течение 2017-2018 годов уклонялось от уплаты налогов путем включения в состав налогового кредита сумм налога на добавленную стоимость по операциям, не подтвержденным первичными документами.

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Учитывая то, что не уплаченные налоги и ущерб, причиненный государству в сумме 1,3 млн грн, возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.