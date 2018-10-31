За 9 месяцев отменены тендеры с нарушением на 34 млрд гривен, - Госаудитслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил заместитель главы Госаудитслужбы Александр Шкуропат.

"Если говорить в целом, не применяя жестких, скажем, методов воздействия за эти нарушения, за 9 месяцев 2018 благодаря проведенным соответствующим анализам (государственных закупок. - Ред.) И предоставленным рекомендациям для заказчиков нами фактически предупреждено в пределах 34 миллиардов гривен проведение процедур с нарушением", - рассказал чиновник.

Он пояснил, что эти соглашения или были отменены, или в них внесли изменения для соответствия законодательству.

"Мы понимаем, что эти средства снова пошли на те цели, которые нужно, но, когда были нарушения, эти процедуры отменили, то есть провели заново, провели в соответствии с законодательством, мы надеемся", - резюмировал Шкуропат.

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