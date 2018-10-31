Даже если Россия выйдет из Совета Европы, она обязана будет выполнить решения ЕСПЧ по Крыму и Донбассу, - судья Юдковская

Решение Европейского суда по правам человека по жалобам с оккупированных территорий Крыма и Донбасса останутся обязательными для исполнения Россией даже в том случае, если она выйдет из Совета Европы. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что Россия имеет право денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, то есть выйти из состава суда, сообщив об этом за шесть месяцев до денонсации.

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"Но даже этот шаг не освобождает государство от выполнения решений Европейского суда по правам человека относительно всех нарушений, имевших место до момента, когда государство денонсирует конвенцию, то есть выходит из состава Совета Европы", – отметила Юдковская.

Она добавила, что в течение шести месяцев с момента официального уведомления о выходе России из Совета Европы пострадавшие от нарушений РФ еще смогут подать жалобы.

"Эти жалобы будут рассмотрены судом, и решение по ним Россия будет обязана выполнить. Разумеется, то же касается и всех жалоб, сейчас находятся на рассмотрении в суде и решение по которым еще не вынесены ", – отметила судья.

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