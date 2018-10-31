Запуск "Союза" отказались страховать второй раз за месяц

Об этом сообщается на сайте госзакупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Смотрите также: "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО

Максимальная премия по договору составляла 178 миллионов рублей. Страховая выплата равнялась 2,095 миллиарда рублей. По договору, страховым случаем считалось прерванное зажигание при старте "Союза" или полная гибель ракеты-носителя.

Запуск ракеты со спутником ГЛОНАСС запланирован на 3 ноября с космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.