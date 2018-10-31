Украине нужно повторить успех западных соседей: сделать экономику сильной, а людей - богатыми, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 31 октября.
"Мы должны повторить успех в том числе стран, которые являются нашими западными соседями. Они смогли провести изменения и сделать свои экономики сильными, а людей – богатыми… И никто не должен своими популистскими заявлениями остановить рост экономики", - сказал он.
Среди мер, которые должны способствовать росту экономики Украины, Гройсман отметил дерегуляцию.
"Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы открыть весь потенциал Украины", - добавил он.