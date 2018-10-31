Украина за восемь месяцев закупила ядерного топлива на $307 млн, преимущественно у России, - Госстат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Отмечается, что за этот период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $208,318 млн, шведского производства – на $98 млн 712,5 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за восемь месяцев 2018 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 67,8%, у Westinghouse (Швеция) – 32,2%.

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Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (из РФ – на $368,964 млн, из Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

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Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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