Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает $30 млрд, - Кубив

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал министр экономического развития Степан Кубив на заседании правительства в среду, 31 октября.

"Общими усилиями президента, правительства и Верховной Рады, глав комитетов был преодолен кризис, когда во время Революции Достоинства экономика вошла в крутое пике", - сказал он.

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Он напомнил, что рост ВВП за второй квартал 2018 года составил 3,8%.

По его словам, за 9 месяцев 2018 году украинские промышленные предприятия показали рост. В частности, рост химической отрасли достиг 26%.

Он отметил, что для достаточного развития экономики рост нужен на уровне 5-6%.

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Кубив сообщил, что уровень экспорта украинских товаров растет 20 месяцев подряд и достигает 30 млрд долларов. Он отдельно выделил украинский сектор предоставления услуг, который пользуется спросом зарубежном, в частности, в Великобритании. По его словам, сектор предоставления услуг занял второе место в украинском экспорте.