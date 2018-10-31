Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс.

Такое решение объявила во вторник судья Оксана Хардина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Суд признал, что имеется факт провокационных действий, превышение полномочий, что следствие против Гречковского велось с нарушением закона, и признал его невиновным", - сказал адвокат Петр Бойко.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.