Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
31.10.18 12:02

Суд оправдал члена Высшего совета правосудия Гречковского, подозреваемого в мошенничестве на $500 тыс.

Шевченковский райсуд Киева признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в покушении на мошенничество.

гречковский

Такое решение объявила во вторник судья Оксана Хардина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также: Луценко лично ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката и члена ВСП Гречковского, - экс-прокурор Сус

"Суд признал, что имеется факт провокационных действий, превышение полномочий, что следствие против Гречковского велось с нарушением закона, и признал его невиновным", - сказал адвокат Петр Бойко.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100