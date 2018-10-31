Кабмин ввел новый подход к контролю за бизнесом: чаще будут проверять отрасли, где есть повышенный риск нарушений (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал замминистра экономического развития Максим Нефьодов на заседании правительства в среду, 31 октября.

Он подчеркнул, что бизнес-климат состоит из двух частей. Первое – правила контроля и регулирования, второе – кто и как проверяет бизнес. Для улучшения второй составляющей Кабмин утвердил рискоориентированый подход в проверках бизнеса, по которому чаще будут проверяться предприятия отрасли, где есть повышенный риск нарушений.

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"Это очень системная реформа. Может быть она не так заметна глазу, но является важной", - сказал он.

Реформа предлагает 10 новых критериев рисков.

"Эти критерии означаю, какие сферы бизнеса есть более рискованные, а какие меньше. То есть, куда инспекторы должны чаще приходить", - пояснил замминистра.

По словам Нефьодова, в инспекциях предыдущих годов нарушения находили в 99% случаев.

"Был даже грустный анекдот, что инспектору даже не нужно выходить из дома, а можно сразу штрафовать бизнес… То есть, просто ходили по офисам вместо того, чтобы не допускать реальные катастрофы на производствах", - сказал он.

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Нефьодов констатировал с одной стороны уменьшение давления на бизнес путем проверок с одной стороны, а с другой - рост уровня проверок объектов большого риска.

По его словам, к новой системе уже подключены 26 из 33 контролирующих органов.

Также, по его словам, речь идет об ответственности инспектора, который безосновательно нанес убытки бизнесу.

В ходе сегодняшнего заседания Кабмин утвердил предложенные Минэкономразвития 10 критериев рисков.