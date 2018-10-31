ГПУ обжалует оправдательный приговор Гречковскому

Об этом "Украинской правде" сообщил 31 октября спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

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"ГПУ будет подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда в отношении гражданина Гречковского", - сказал он.

По словам Лысенко, это будет сделано сразу после получения и изучения полного текста решения суда.

Во вторник 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева вынесла оправдательный приговор Гречковскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в покушении на мошенничество при попытке получить 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach".

Сам Гречковский заявлял, что дело против него сфабриковано.