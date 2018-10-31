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31.10.18 12:42

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов

Во время учений на полигоне ВСУ состоялись испытания 120-мм Мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК", на которых присутствовал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 01


Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 02

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 03
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 04
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 05

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По словам Секретаря СНБО Украины, Мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав обстрела врага.

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 06
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 07
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 08
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 09
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 10
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 11

Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек. "Производители решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и сворачивания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - сказал секретарь СНБО Украины. Он выразил убеждение, что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение "Мобильный минометный комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций".

Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 12
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 13
Прошли испытания нового украинского Мобильного минометного комплекса, - Турчинов 14

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