Более 1200 единиц общественного транспорта Киева оснащены WiFi и GPS-трекерами, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, сообщили в пресс-службе Кличко.



"1211 единиц городского общественного транспорта оборудованы беспроводными точками доступа к сети интернет", - отметил Кличко. Также в столице обустроено 11 локаций с бесплатным доступом к WiFi. Это парк имени Тараса Шевченко; станции метро "Золотые Ворота", "Дворец Спорт" , "Майдан Незалежности", "Палац "Україна". А также доступ к сети есть на Михайловской, Софиевской, Контрактовой и Почтовой площадях; возле НСК" Олимпийский "и в районе фуникулера.



Другими элементами транспортной smart-инфраструктуры Киева Кличко назвал GPS-трекеры, установленные на коммунальном пассажирском транспорте и коммунальной технике, чтобы отслеживать маршруты передвижения соответствующего транспорта на отдельном сайте. Так, на коммунальном пассажирском транспорте Киева установлено 1,2 тысячи GPS-трекеров. 665 GPS-трекеров установили на коммунальную спецтехнику, в том числе на снегоуборочную.



Для удобства пассажиров общественного транспорта часть остановок в столице уже оборудовали информационными табло, на которых сообщается о времени прибытия транспорта. "В Киеве на остановках работают 83 табло, информирующие о времени прибытия общественного транспорта. До конца этого года мы планируем оборудовать такими табло еще 70 остановок общественного транспорта в столице ", - сказал Кличко.



Также мэр назвал успешной работу проекта "Безопасный город", который воплощают для безопасности киевлян, контроля работы коммунальных служб, контроля и управления трафиком в городе.



По словам Кличко, в Киеве в рамках общегородской системы видеонаблюдения уже работает 6800 камер. В частности, сегодня в столице есть камеры с функцией распознавания лиц, номеров автомобилей. Информации с камер пользуются и правоохранительные органы. Мэр отметил, что многие преступления уже раскрыты в Киеве благодаря проекту "Безопасный город".



Kyiv Smart City Forum проходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, мэры и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks. Гости форума могут посетить Smart Expo Zone и LOUNGE ZONE.