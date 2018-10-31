Усиление санкций и 100 млрд евро компенсации от России, - Тимошенко презентовала свою стратегию мира и безопасности

"Украинский народ не готов десятилетиями ждать падения новой берлинской стены, поэтому наш 4-й шаг к миру – это реальное усиление санкций, которые действуют по отношению к российским предприятиям, а также российской верхушке ", - заявила Ю.Тимошенко в ходе форума "Новый курс Украины" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, санкции, безусловно, необходимы и действуют, "но их в этом аспекте, в этом контексте недостаточно". "Именно поэтому мы считаем, что вся политика санкций должна быть усилена и нацелена на принуждение к полному освобождению территорий Украины и установлению мира", - сказала политик.

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Ю.Тимошенко также отметила, что курс усиления санкций против РФ несовместим со строительством газопровода "Северный поток-2".

Страна агрессор возместит все убытки, причиненные Украине и ее гражданам в результате военных действий и оккупации, добавила Тимошенко во время презентации Новой стратегии мира и безопасности, сообщает пресс-служба политсилы.

"Россия заплатит сполна за агрессию, смерти наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество", - отметила лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, украинская дипломатия должна активно отстаивать нарушенные РФ права государства и его граждан в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека.

Председатель партии сообщила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что позволит воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от страны-агрессора.

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"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практикой ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованные жизни", - отметила политик.

За все годы войны действующая власть так и не смогла разработать дорожную карту юридических действий для получения владельцами тысяч малых и средних предприятий компенсации за причиненный им вред, возмутилась Юлия Тимошенко.

Она заверила, что новая власть проведет тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины.

"Общая сумма претензий, предъявленных Кувейтом Ираку за два дня военных действий и семь месяцев оккупации - 462 млрд долл. Значительная часть из этой суммы на сегодня уже погашена. И мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери", - заверила лидер "Батькивщины".

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Тимошенко видит путь к миру в Украине через политико-дипломатический расширенный формат стран-подписантов Будапештского меморандума с одновременным укреплением украинской армии.

"Мы должны ввести эффективный механизм установления мира. Мы предлагаем политико-дипломатический формат "Будапешт+", - заявила она.

"Хочу сразу и однозначно сказать, что политико-дипломатический формат будет работать одновременно с усилением нашей украинской армии", - добавила Ю.Тимошенко.

Политик подчеркнула, что "Будапештскому формату" переговоров отводится ведущая роль в стратегии "Батькивщины" по достижению мира.

Ю.Тимошенко пояснила, что усиленный формат "Будапешт+", помимо всех стран-гарантов территориальной целостности Украины - США, Великобритании, РФ, Украины, должен включать Францию, Китай, Германию, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

После президентских выборов я инициирую созыв международного саммита в формате "Будапешт+" для принятия новой стратегии мира и определения, как страны-гаранты думают обеспечить гарантии Украины", - заявила Ю.Тимошенко.

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Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, которая даст максимальную свободу громадам, но сохранит Украину унитарным государством, а никакого особого статуса для Донецкой и Луганской областей быть не может.

"Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем громадам в Украине, но которая оставит Украину унитарным государством, и никакого федерализма никогда допущено не будет", - заявила она.

"Никакой общей амнистии без разборов", - заявила также Ю.Тимошенко.

Она напомнила, что ее команда не поддерживала эту инициативу в Верховной Раде. "Наша команда не голосовала за такой специфический путь достижения мира, как закон об особом статусе Донецкой и Луганской области… Потому что это и есть реальный замороженный конфликт. Это и является реальным частичным отказом от нашей территории. Это и есть сохранение влияния страны-агрессора на нашей исконной земле. Поэтому никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской областей быть не может", - сказала Ю.Тимошенко.