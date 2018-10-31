В предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в предыдущие годы ПАО "Укрзализныця" "просто грабили". Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду, 31 октября, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы только недавно нашли коррупцию, которая существовала между государственными и частными вагонами. Государственные вагоны стоили для грузов дешевле, чем частные. Это просто катастрофа. Уже выровняли. Но это же миллиарды шли в карманы. Я могу только догадываться", – сказал премьер.

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Гройсман также напомнил, что в "Укрзализныцю" впервые назначен независимый наблюдательный совет, возглавляемый экс-директором украинского филиала Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунером.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" начал работу в июле. В его состав в качестве независимых членов входят Андерс Ослунд, Шевки Аджунер, Кристиан Кун и Андреас Матье.

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В качестве членов Наблюдательного совета – представителей государства утверждены Даниэль Билак, Иван Юрик, Константин Марьевич.

На наблюдательный совет возложены не только контролирующие и регулирующие функции, он также является полноценным органом управления.







