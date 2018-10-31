НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".

Об этом стало известно из постановлений НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа.

Постановления были приняты во исполнение решения Донецкого окружного админсуда по иску ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" к НКРЭКУ. В иске компания указала, что с ноября по декабрь 2014 года и с января по март 2015 года она не получила дотации для компенсации потерь от поставки электроэнергии на неподконтрольные территории.

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При этом "ДТЭК Донецкоблэнерго" объявило, что подало в комиссию все необходимые документы для получения дотаций. В иске компания требовала учесть ей компенсацию в сумме 548,41 млн грн.

По данным издания, в апреле 2015 года Донецкий окружной суд удовлетворил иск "ДТЭК "Донецкэнерго". Дело дошло до Высшего админсуда Украины, который летом 2017 года направил ее на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

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При повторном рассмотрении НКРЕКП указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 года (было введено в действие указом президента Петра Порошенко), дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинской власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию. На судебное заседание представитель НКРЭКУ не явился.

При повторном рассмотрении суд заявил, что сумма иска "ДТЭК Донецкоблэнерго" увеличилась на 165 млн грн - до 713,68 млн грн. Суд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Апелляция комиссии также была оставлена без удовлетворения.

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После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, по которому было учтено АО "ДТЭК Донецкие электросети" 713,68 млн грн. недополученной компенсации. Эти деньги были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктуризированной задолженности компании перед государственным предприятием "Энергорынок".

Постановлением №915 НКРЭКУ внесла изменения в суммы дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в III квартале 2018 года.

Уже после опубликования постановлений НКРЭКУ, Кассационный административный суд Верховного суда 18 октября подтвердил законность иска "ДТЭК Донецкоблэнерго". Суд указал, что предыдущие суды верно пришли к выводу о том, что решение СНБО носило рекомендательный характер. Но НКРЭКУ эти рекомендации не учла и ни одного акта нормативно-правового характера на их выполнение не приняла.

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"Наші гроші" напоминают, что в августе 2017 компания "Ornex", входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".

НКРЭКУ с декабря 2014 возглавлял Дмитрий Вовк (сначала в роли и.о. руководителя), который до этого работал в московском офисе корпорации "Roshen", а еще раньше работал в компании ICU. В 2018 году Нацкомиссию возглавила Оксана Кривенко, которая до этого была подчиненной Вовка в НКРЭКУ. Вовка и нынешних членов НКРЭКУ назначал президент Петр Порошенко.

Возглавляемая Вовком НКРЭКУ в апреле 2016 ввела в действие новую формулу расчета цены угля в стоимости электроэнергии по принципу "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС, 75% рынка которого принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми, их скупкой занималась компания ICU. НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП через "Роттердам +".