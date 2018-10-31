Умер худрук киевского театра на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Олега Вергелиса.
Причины смерти художника пока не сообщаются.
Родился Митницкий в августе 1931 года.
Эдуард Митницкий также имеет звание народного артиста России. Окончил Киевский педагогический институт (1956) и Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (1964), где с 1993 г. был профессором.
Работал в театрах Рязани, Киева. 1973-1975 — художественный руководитель Киевского театра оперетты. С 1994 года — художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.