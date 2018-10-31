Контролируемой части Луганской области грозит отключение электроэнергии, - замглавы ОГА Клименко

На Луганской ТЭС запасов угля хватит лишь до 4 ноября, станция может остановиться, а это грозит отключениями электроэнергии по северной части Луганской области.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, сообщает УНИАН. "Подтверждаю, что угля осталось до 4 ноября примерно. Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭС", - сказал Клименко.

По его словам, чтобы сохранить минимальный уровень энергообеспечения, сейчас рассматриваются разные варианты электроснабжения региона. "Мы проводим обучение, будем подключаться через 110-е линии с территории Харьковской области, Донецкой области, будем генерировать электроэнергию на Северодонецкой ТЭЦ. Она на сегодняшний день даст около 60 мегаватт дополнительной электрической энергии", - сказал Клименко. "Но этого всего не хватит для того, чтобы обеспечить постоянное электроснабжение для всей территории Луганской области. По количеству населения я не могу вам сказать, сколько конкретно будет без электрической энергии. Это трудно подсчитать. Но нам будет сложно. И будет соответствующая социальная напряженность", - добавил он.

При этом Клименко сообщил, что в случае критической ситуации Луганская ТЭС будет вынуждена перейти на газ, что может спасти ситуацию с энергоснабжением. Как сообщалось, с начала октября на Луганскую ТЭС перестал поступать уголь антрацит с территории РФ по причине невыдачи квот на поставки. Станция может получать топливо только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к ТЭС по территории Украины нет.





