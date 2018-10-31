Будапешт не планирует захватывать Закарпатье, - Сийярто

Главам МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен изменять границы или захватывать отдельные районы Закарпатья, а также не собирается добиваться статуса автономии региона. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о том, не решит ли Будапешт на фоне кризиса в отношениях с Украиной однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто ответил "нет".

"Я всегда отвергаю попытки обвинить нас в ревизионизме... Это глупые и ложные инсинуации", – сказал Сийярто. "Повторю еще раз: мы не ревизионисты. Я должен однозначно отказаться от таких обвинений", – продолжил министр.

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Председатель венгерского министерства заверил, что в интересах Будапешта - "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами". "Мы предоставляем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", – сказал он.

Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых заявляет украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ,вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября,Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.





